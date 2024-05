Maxi operazione tra Milano e Viterbo - arrestato il boss della mafia turca Boris Boyun | Terrorista filo-curdo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Smantellata, nel corso di una grossadi polizia, la rete criminale guidata dalBaris, uno degli uomini più ricercato dal governo di Ankara. Il blitz, avvenuto mercoledì mattina all’alba, ha coinvolto centinaia di agenti polizia e ha portato all’arresto di 18 persone – tutte di nazionalità– residenti tra Italia, Svizzera, Germania e Turchia. L’organizzazione di, considerato undal governo guidato da Recep Erdo?an, è accusata anche di attentati terroristici e omicidii. Il provvedimento del gip milanese Roberto Crepaldi è stato eseguito all'alba, assieme a un paio di fermi, da centinaia di poliziotti coordinati dall'antiterrorismo milanese, in particolare dal pm Bruna Albertini e dal procuratore Marcello Viola. Un task force congiunta di forze dell'ordine italiane e interpol alle 4 di questa mattina ha fatto irruzione in un appartamento in via Cardinal G.