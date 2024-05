Maxi incidente a San Giovanni Bianco tra due auto e una moto | 4 feriti e lunghe code sulla Statale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Quattro persone sono rimaste ferite in unstradale avvenuto alle 8 di mattina di mercoledì470 nei pressi di San, in provincia di Bergamo. Lo scontro ha coinvolto duemobili e una. Nessuna delle persone coinvolte sembra essere in pericolo di vita. Sul posto sono intervenute tre ambulanze, un’medica e l’elisoccorso decollato da Bergamo. La centrale operativa dell’Agenzia regionale di emergenza urgenza ha comunicato che tra i quattroci sono una giovane di 28 anni, due donne di 44 e 67 anni e un uomo di età imprecisata. Tutti sono stati trasportati in codice giallo in pronto soccorso. Non si sa nulla, al momento, riguardo la dinamica dell’, ma potrebbe essersi trattato di un frontale in quanto le duecoinvolte hanno la parte anteriore semi-distrutta. Su quel tratto della, per consentire i soccorsi, il traffico e stato interrotto e si sono formate