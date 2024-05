Mattel realizza la Barbie di Federica Pellegrini

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Continuano le celebrazioni del 65° anniversario diha annunciato oggi, proseguendo con le celebrazioni del 65° anniversario diiniziate a Marzo, che il brand onorerà nove atlete di fama mondiale con la produzione di esclusive bambole one-of-a-kind a loro immagine e somiglianza. Tra queste spicca pure la tennista americana e icona Venus Williams. SLe bambine che praticano sport di squadra tendono a sviluppare una maggiore fiducia nella propria intelligenza e nella possibilità dire i propri sogni. Questo le porta ad avere una buona opinione delle proprie capacità e competenze, aspirando a ruoli di leadership e coltivando l’autostima.ha raccolto storie ispiratrici per dimostrare alle ragazze che possonore i loro sogni con passione. Attraverso ilDream Gap Project,si impegna a rendere i campi di gioco accessibili a tutte le ragazze a livello globale, colmando il divario che le separa dal pieno potenziale.

