Mattarella inaugura l'ufficio di Roma della European Public Law Organizzaton - mattarella inaugura l'ufficio di roma della European Public Law Organizzaton - Il Presidente della Repubblica Sergio mattarella ha presenziato all’inaugurazione dell’Ufficio di roma della European Public Law Organization (Eplo), a Palazzo Altemps: presenti alla cerimonia anche i ... ilgiornale

Genitori scrivono a Mattarella: “Perché i nostri figli vengono manganellati” - Genitori scrivono a mattarella: “Perché i nostri figli vengono manganellati” - Citano casi specifici di ragazzi feriti a roma, Pisa e Firenze, sottolineando come la brutalità ... La lettera conclude con un appello al Presidente mattarella affinché garantisca il diritto di ... orizzontescuola

Studenti manganellati, 200 genitori a Mattarella: “Non casi isolati, copione che si ripete. Non accade lo stesso con gli ultras” - Studenti manganellati, 200 genitori a mattarella: “Non casi isolati, copione che si ripete. Non accade lo stesso con gli ultras” - Duecento genitori di studenti di scuole superiori, come riporta Ansa, hanno scritto una lettera al Capo dello Stato, il presidente della Repubblica Sergio mattarella, in merito alla repressione delle ... tecnicadellascuola