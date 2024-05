Martino non rimprovera nulla ai suoi | Peccato giocare la semifinale così

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) "Mi dispiace chiaramente essere sotto 2-0 con Trieste, anche se oggi rispetto a gara1 siamo stati più in partita per alcuni momenti, sebbene il divario finale sia stato importante": coach Antimocommentaa caldo l’affermazione della squadra di Jamion Christian in gara2 dellaplayoff. Ora i giuliani possono giocarsi il match point per l’accesso alla finale promozione venerdì sera fra le mura casalinghe. Il rendimento ai rimbalzi per i forlivesi è migliorato rispetto alla partita precedente, 35-33 a favore, "ma non è bastato per vincere. Occorre riconoscere il valore degli avversari, che hanno disputato un match incredibile sia nella percentuale al tiro che a livello individuale e di gruppo. Ora dovremo provare a fare l’impresa in trasferta. Siamo tutti dispiaciuti per la sconfitta, ma non possoreai ragazzi.