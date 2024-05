Martin Briens ambasciatore francese in Italia: «La rinascita del rione Sanità un modello anche per noi» - Martin briens ambasciatore francese in Italia: «La rinascita del rione Sanità un modello anche per noi» - ambasciatore briens, sono innumerevoli i motivi che legano la Francia a Napoli ma si può dire che anche sul piano economico la città è cresciuta nella sua attrattività «Credo proprio di sì - risponde ... ilmattino

L'ambasciatore francese al Rione Sanità: "Un modello di rinascita" - L'ambasciatore francese al Rione Sanità: "Un modello di rinascita" - La casa di comunità inaugurata tre anni fa a Napoli, nel Rione Sanità è stata, insieme alla Basilica e alle catacombe, una delle tappe della visita dell’ambasciatore francese in Italia, Martin briens. rainews

‘Incontri e sfide dell’e/Sportech’, un incontro per scoprire le ultime tendenze degli esport - ‘Incontri e sfide dell’e/Sportech’, un incontro per scoprire le ultime tendenze degli esport - L’appuntamento è per il prossimo 28 maggio, a partire dalle 9. Il programma dell’evento prevede un’introduzione da parte di Martin briens, ambasciatore di Francia in Italia, seguita dagli interventi ... gioconews