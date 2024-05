Marsilio | L' Anac dà il via libera a Quaglieri - stop alle polemiche

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 22 maggio 2024) L'Aquila - Il presidente della Regione Abruzzo, Marco, ha reso noto il parere dell'Autorità nazionale anticorruzione () sulla presunta incompatibilità dell'assessore al Bilancio, Mario. Secondo l', non vi è alcun profilo di incompatibilità né per la situazione attuale né per il pregresso di, che nella passata legislatura e in questa parte iniziale delbis ha svolto l'attività di medico chirurgo in cliniche private della Marsica.: "faziose e strumentali"ha attaccato le opposizioni di centrosinistra che avevano denunciato l'incompatibilità di, definendo le loro accuse "faziose, strumentali e piene di illazioni al limite dell'insolenza". Il presidente ha poi rinnovato la sua fiducia all'assessore e ha ringraziato l'per il lavoro svolto. Un'inchiesta in corso Sulla questione è aperta un'inchiesta della Procura della Repubblica dell'Aquila.