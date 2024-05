Mark Ruffalo riunito al collega dell' MCU Chris Hemsworth nel thriller Crime 101

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Il, tratto da un racconto di Don Winslow, riunirà gli interpreti di Hulk e Thor in una detective story piena di colpi di scena.di nuovo insieme sul grande schermo, ma stavolta non si tratta di un cinecomic Marvel. Come svela Deadline,si prepara ad affiancare ilaustraliano nelpoliziesco101, tratto da un racconto di Don Winslow. Il film, sviluppato da Amazon MGM Studios, vedrànella duplice veste di interprete e produttore. Pubblicato nel 2021, il racconto101 è incentrato sul detective Lou Lubesnick, che indaga su una serie di furti di gioielli per rintracciare l'autore che segue una rigida serie di regole note come101.

