Marisol torna ad Amici come professionista? La ballerina rompe il silenzio

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Personaggi Tv.Castellanos durante la finale diha avuto delle grandi soddisfazioni e la conferma di avere un talento speciale. La giovaneha vinto la categoria ballo e il Premio della Critica, portandosi a casa un totale di 100mila euro in gettoni d’oro.adesso si sta dedicando al problema al ginocchio che ha costretta a danzare con un tutore negli ultimi mesi. Intanto, lapensa al suo futuro. A breve partirà per New York dopo aver vinto una borsa di studio per la Ailey School. C’è la possibilità che poidecida dire adper entrare nel corpo di ballo? (Continua dopo le foto) Leggi anche: “Affari tuoi”, svelato il nome del nuovo conduttore dopo Amadeus Leggi anche: Carlo Conti a Sanremo 2025 ma finisce male: pioggia di critichee il problema al ginocchio Nel corso delle varie puntate, abbiamo vistodanzare con un tutore.