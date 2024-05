Mario Sechi | La mossa giusta per contare di più

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) La svolta la fanno gli elettori, come sempre, ma la storia dei movimenti politici è fatta di episodi premonitori, decisioni improvvise. Ieri il Rassemblement National di Marine Le Pen ha annunciato che il partito tedesco di Alternative für Deutschland non farà più parte del gruppo europeo di Identità e democrazia. La decisione, confermata dal presidente di Rn, Jordan Bardella, è stata presa in pieno accordo con la Lega di Matteo Salvini. A due settimane dal voto europeo, la rottura è un fatto che ha un rilevante peso politico, perché allarga il perimetro della destra possibile, influisce sulla strategia di gioco di tutti i partiti (in particolare del Partito popolare), apre a nuovi schemi per la maggioranza futura che governerà l'Unione europea. L'isolamento di AfD era scritto da tempo nel quaderno del destino, ma non ancora compiuto. È la storia sulfurea di un movimento che ha seguito una parabola insostenibile, poteva rappresentare l'ala destra della borghesia tedesca, ma ha finito per estremizzarsi, al punto da diventare un partito non coalizzabile con nessuno, destinato a restare all'opposizione con un'accozzaglia di personaggi improbabili, in alcuni casi talmente ambigui da essere oggetto di sorveglianza dei servizi segreti della Germania.