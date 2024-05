Marine Le Pen vuole il divorzio dall’estrema destra tedesca Afd Salvini è d’accordo - ma si punzecchia con Tajani | Su di lei sbaglia

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Il Rassemblement National diLe Pen rompe con l’AfD, il partito di estrematedesco che ha deciso di imporre al proprio candidato principale per le elezioni europee, Maximilian Krah, il divieto di qualsiasi apparizione pubblica. A riferirlo è l’agenzia di stampa Dpa, citando un portavoce del partito. Tutto parte da un’intervista su “Repubblica” dello scorso 18 maggio dove Krah, capolista di AfD, dichiara che non tutte le SS possano essere considerati criminali di guerra. Krah, dopo quelle parole, è rimasto al suo posto. Così Le Pen, in evidente imbarazzo, ha deciso di interrompere la cooperazione con i tedeschi. Si starebbero valutando dei provvedimenti ancora prima delle elezioni europee, riferisce Radio Libertà, dopo il videocollegamento fatto oggi tra Matteo, leader della Lega, e Le Pen. È stata intanto confermata la piena intesa trae la leader francese durante il videocollegamento, a cui erano presenti anche Marco Zanni e Marco Campomenosi.