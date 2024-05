Maria De Filippi manda un messaggio ad Asia - la ragazzina di 14 anni affetta da tumore e insultata dagli haters

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Durante la puntata de Le Iene, andata in onda ieri, è andato in onda un servizio riguardante, unadi soli 14, che è stata colpita da unmolto raro al rene sinistro. Questa malattia la costringe a sottoporsi a chemioterapie, trasfusioni, ed interventi chirurgici., a prescindere dalla tragedia che le è capitata, affronta la vita con il sorriso, pur passando la maggior parte del tempo ricoverata in ospedale, non potendo condurre la normale vita di una 14enne. Per passare il tempo durante le lunghe cure, la ragazza trascorre molto tempo sui social, raccontando la sua malattia. Installando Ngl, una app di messaggistica in anonimo, le sono arrivati messaggi di, che le hanno augurato di restare in ospedale, affermando che i suoi amici le stanno vicino solo in quanto malata. Lei ha dichiarato che la insultano in anonimo per una malattia che non ha deciso lei di avere.