Margherita Cassano - la prima presidente donna della Corte Suprema di Cassazione in visita a Rondine

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Arezzo, 21 maggio 2024 – “Riparto dopo laparticolarmente arricchita, perché ho avuto la dimostrazione più autentica di cosa significa scuola nel senso più alto del termine, di cosa significa rispetto dell’altro esua dignità. E quali sono i percorsi realmente praticabili per conseguire la pace e il rispettodemocrazia in ogni ordinamento”. Queste le parole didiche ieri hato la CittaPace e tenuto una lectio magistralis agli studenti del Quarto Annoe dei giovani internazionaliWorld House. Un excursus che è partito dalla storiaCostituzione italiana per poi ripercorrere lo sviluppolegislazione fino ai giorni nostri, con uno sguardo attento ai diritti delle donne, passando per l’evoluzione del linguaggio di genere fino ai momenti cruciali dell’inclusione delle donne nelle cariche dello Stato.

