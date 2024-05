Marconi e le aule da ristrutturare Estate di lavori - rientro a settembre?

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 22 maggio 2024) È in fase di progettazione, da parte della Provincia di Arezzo, l’intervento da 700 mila euro che prevede la riqualificazione delledelle scuoledi San Giovanni coinvolte nel crollo che si era verificato lo scorso mese di, e che non sono state utilizzabili nel corso dell’intero anno scolastico. Insieme all’iter progettuale, anche i saggi tecnici, dopodiché si passerà alla fase esecutiva deiche in base alle ultime informazioni, saranno portati avanti nel periodo estivo. Non è detto però che si concludano all’inizio dell’anno scolastico. Ciò dipenderà dalla tempistica di avvio dell’intervento. Se non ci fosse la chiusura del cantiere a, gli studenti dell’indirizzo moda, probabilmente, proseguiranno a fare lezione al centro pastorale Guido Guerra di Montevarchi anche se il sindaco Silvia Chiassai Martini sarebbe stata sollecitata a trovare anche soluzioni alternative.