Manna è arrivato subito grazie ai buoni rapporti tra Napoli e Juventus Gazzetta

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 22 maggio 2024)per itra. Lo scrive ladello Sport “ANew 3ra” era stato lo slogan utilizzato a luglio per presentare le maglie della stagione in corso. Quelle col tricolore sul petto, che sarà indossato domenica per l’ultima volta. Il tre infatti voleva essere un chiaro richiamo allo scudetto appena conquistato, che oggi invece è un ricordo più lontano di quanto non sia in realtà. Il claim sembra molto più appropriato adesso, perché l’alba di un nuovoè sorta ieri, quando in tarda mattinata Giovanniha varcato per la prima volta i cancelli di Castel Volturno in abito scuro. Poco prima, era stata annunciata formalmente la separazione dalla: il club bianconero, visti anche icol, ha voluto agevolare il suo arrivo anticipato così da consentire adi lavorare fin daalla ricostruzione.