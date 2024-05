Manifesto di 134 economisti per un’imposta sui grandi patrimoni e un sistema fiscale più equo | l’opposto rispetto alla delega del governo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) In piena campagna elettorale per le Europee un gruppo di 134italiani chiedepolitica di prendere posizione sulla proposta di una tassa sui. Impegnandosi a varare in Italia entro un annoprogressiva sullo 0,1% più ricco dei cittadini e approvare al più presto un aumento delle tasse su successioni e donazioni oltre una certa soglia e introdurre nuovi scaglioni e aliquote marginali Irpef. Un’agenda agli antipodidelMeloni ora in fase di attuazione. Tra i primi firmatari del, battezzato L’agenda Tax the Rich per l’Italia, ci sono Andrea Roventini della Scuola superiore Sant’Anna di Pisa, Alessandro Santoro dell’ateneo di Milano Bicocca e i ricercatori della Sant’Anna Demetrio Guzzardi ed Elisa Palagi, autori dello studio pubblicato sul Journal of the European Economic Association che ha mostrato come ilitaliano sia nel complesso regressivo, con i contribuenti più ricchi che godono di aliquote effettive minorial resto della popolazione.