Maneggia un fucile in casa e parte un colpo accidentale | morto un 14enne in Sud Sardegna

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Tragedia nella provincia del Sud. Un ragazzino di 14 anni èdopo essere stato raggiunto da undimentre stavando una delle armi del padre in. I soccorritori accorsi sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente, avvenuto precisamente a Villasalto verso le ore 16, ma secondo le prime indiscrezioni sarebbe partito undall’arma custodita indal padre. Ilnon ha avuto scampo. Oltre ai medici del 118, sul luogo sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di San Vito che ora si stanno occupando di ricostruire la vicenda. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

