Maneggia le armi del padre ma parte un colpo dal fucile | morto ragazzino di 14 anni

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Èundi 14dopo essere stato raggiunto al volto da undimentre stavando ledel. La tragedia si è consumata tra le mura domestiche della casa di famiglia a Villasalto, un piccolo comune della provincia del Sud Sardegna. Secondo una prima ricostruzione, si sarebbe trattato di un incidente: il proiettile sarebbe partito per errore attorno alle 16 del pomeriggio di oggi 22 maggio. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di San Vito e il personale medico del 118, ma ogni intervento si è rivelato inutile e per ilnon c’è stato niente da fare. Le forze dell’ordine sono al lavoro nel tentativo di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti, attraverso una serie di rilievi che effettueranno presso l’abitazione e ascoltando i parenti della vittima. Fondamentale sarà capire come mai ilstessendo ledel