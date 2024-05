Mancano i controllori - altro che ispezioni sul lavoro

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Si chiamava Alessandro Panariello. Aveva 21 anni. È morto sulvenerdì scorso in una ditta edile di Scafati, in provincia di Salerno, schiacciato da una lastra d’acciaio caduta dalla carrucola con cui stava sollevando dei materiali. Secondo gli avvocati della famiglia, il giovane era senza contratto. In nero. Gli davano 50 euro al giorno, senza contributi né. Un’ora prima di perdere la vita, Alessandro aveva mandato un messaggio alla fidanzata dicendole di volersene andare. Era stanco di essere sfruttato e sottopagato. Come dargli torto? Un’altra vita spezzata, l’ennesima. Uno stillicidio continuo e inarrestabile. Da un lato, come dimostra tale caso, c’è il menefreghismo totale per le regole da parte di alcuni (e sottolineo alcuni) imprenditori. Dall’– collegato al primo – c’è l’esiguità, per non dire la mancanza, di controlli.