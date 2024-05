Mamma visita un cimitero per trovare il nome giusto per la figlia | “Anche quello di mia sorella è stato preso da una lapide”

(Di mercoledì 22 maggio 2024) L'americana Haley Hodg ha approfittato di una gita in famiglia per farsi ispirare da tombe e lapidi per la scelta della bimba in arrivo.

Malagó 'Ranieri Complimenti per il garbo e lo stile' - Malagó 'Ranieri Complimenti per il garbo e lo stile' - "Addio Claudio Ranieri Ci ho parlato un'ora fa, con lui ho un rapporto personale molto importante. Sicuramente avremo qualche minuto di più per stare insieme c'è un rapporto di grandissimo affetto". ansa

Fitto, l'Italia ha per scelta il Pnrr più grande in Europa - Fitto, l'Italia ha per scelta il Pnrr più grande in Europa - Sono "giornate nelle quale ci si rinfaccia le modalità di ottenimento" delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, "mi permetto di fare una piccola riflessione oggettiva, senza entrare ... ansa

La marcia dei bambini contro le guerre, l’iniziativa al Porto antico di Genova - La marcia dei bambini contro le guerre, l’iniziativa al Porto antico di Genova - La data di oggi è stata scelta in memoria dei bombardamenti che colpirono il capoluogo ligure il 19 maggio 1944 ... ilsecoloxix