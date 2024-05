Mamma - ce l’abbiamo fatta L’annuncio commosso di Fiorell - un momento bellissimo

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

D'ora in avanti potremmo anche chiamarlo "Dottor (Rosario)o". Al popolarissimo showman, che ha appena concluso un'altra stagione da record di "Viva Rai2" e che si è preso un anno sabbatico, l'Università di Urbino ha conferito il Sigillo dell'Ateneo, riproduzione del timbro apposto in un diploma di laurea datato 11 ottobre 1588. ", ce": il suo primo pensiero è andato all'anziana madre che, come tutte le mamme, chissà quante volte avrà spronato il figlio a studiare per conseguire il famoso "pezzo di carta". Lui ha scelto il percorso artistico, e la storia gli ha dato ragione, ed è proprio per via del suo straordinario successo che l'Università intitolata al compianto Carlo Bo ha inteso conferirgli l'alta onorificenza. Le motivazioni dell'onorificenza Giorgio Calcagnini, l rettore di quella che è una delle università più antiche d'Italia ha letto le motivazioni: "Osservatore attento dell'uomo, ne interpreta le istanze più profonde con spirito pungente che mai si discosta dal garbo.