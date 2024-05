Maltempo - oggi allerta rossa nel Veneto

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 22 maggio 2024) 9.30 Continua l'intensa fase diche da giorni investe la Penisola.in, per criticità idrogeologica nel bacino del Basso Brenta Bacchiglione. Stato di preallarme arancione) nei bacini dell'Adige Garda e Monti Lessini e dell'Alto Brenta Bacchiglione Alpone. L'è gialla in altre zone della regione. Diramata l'arancione per l'Emilia Romagna e gialla per la Lombardia, il Piemonte, il Trentino Alto Adige e l'Umbria, dopo i forti nubifragi che ieri hanno investito il Nord.