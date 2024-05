Maltempo in Valsamoggia Bologna - il sindaco risponde alle polemiche

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 22 maggio 2024)), 22 maggio 2024 – Finita la fase emergenziale. A distanza di due giorni dal nubifragio di lunedì sera ildiDaniele Ruscigno fa un primo consuntivo quando con la riapertura del sottopasso di Bazzano e la riattivazione del servizio ferroviario fino a Vignola si sono ormai ultimati gli interventi di emergenza. Nuovarta meteo per domani: possibili temporali e grandine A cominciare dal quadro completo del fenomeno che ha visto “il Rio Marzatore in cui parte della carreggiata è completamente compromessa e che è la zona più colpita, sui cui ci sono il 95% dei danni, su alcuni rii minori e alcuni smottamenti, che richiederanno un impegno straordinario e su cui stiamo già lavorando”, scrive Ruscigno in un post nel qualedirettamente anchecritiche più accese dei residenti, ad iniziare dalla valutazione sull'evento: “Una bomba d'acqua localizzata ha interessato soprattutto i versanti collinari che hanno sversato detriti e melma a ve interessato i rii minori che sono fuoriusciti”.