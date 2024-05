Maltempo - allerta gialla nel Nord Italia | bomba d’acqua a Bergamo e grandine nel Torinese

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Nessuna tregua per ilche continua a essere colpito dal. Una grandinata si è abbattuta questo pomeriggio nele anche nell’area collinare dell’Oltrepò Pavese, nella zona di Val di Nizza. Danni ingenti che hanno interessato soprattutto il comparto agricolo. “Si ripete il copione del 2023 – ha spiegato il presidente di Coldiretti Torino Bruno Mecca Cici -, quando abbiamo visto le grandinate sui nostri campi già nei mesi primaverili”. Fortemene colpita anche la città di, in particolare il quartiere di Longuelo e i vicini comuni di Mozzo e Curno. Una cinquantina gli interventi dei vigili del fuoco: tra le 16 e le 17.30 unacone vento forte ha interessato la zona, allagando scantinati, negozi, box, abitazioni e aziende. Non si registrano feriti. A Longuelo la polizia locale ha dovuto chiudere l’omonima strada dove i tombini non hanno potuto scaricare l’acqua così intensa che scendeva soprattutto dalla valle d’Astino come fosse un torrente.

