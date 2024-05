Malattie rare, ematologa Di Gregorio: "Ampio ventaglio farmaci per pazienti emofilia" - Malattie rare, ematologa Di gregorio: "Ampio ventaglio farmaci per pazienti emofilia" - “Oggi le persone con emofilia hanno la possibilità di accedere a un ventaglio di farmaci veramente ampio”. Lo ha detto Patrizia Di gregorio, ematologa e direttrice del Servizio di Medicina trasfusiona ... adnkronos

Malattie rare, Sobi Talk: "Health equity e inclusione per migliorare qualità vita pazienti" - A Milano il terzo appuntamento di Lets'Talk, progetto con l'obiettivo di esplorare il mondo delle malattie rare attraverso dibattiti con esperti ... lagazzettadelmezzogiorno

Malattie rare, Petruzzelli (Lampada di Aladino): "Bene progresso in terapie ma manca presa in carico persone" - "L'innovazione sta veramente cambiando la storia di alcune patologie ematologiche. E questo è il lato buono. Vale sempre la pena celebrare il ... stream24.ilsole24ore