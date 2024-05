Malattie della tiroide - ne soffrono 6 milioni di persone | come scoprirle e affrontarle

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Più di sei. Tante sono leche, ad ogni età, debbono fare i conti con unache lavora troppo o poco. E comunque male. Con tutte le conseguenze del caso, anche in chiave di spesa sanitaria. Perché le patologieghiandola sono tra le cause più frequenti di consultazione per il medico, oltre che di esami diagnostici e di eventuali terapie chirurgiche, con la necessità di evitare possibili eccessi di trattamento. Non per nulla, uno slogan per la Settimana Mondiale(SMT) che si celebra a partire dal 20 maggio per concludersi il 25 maggio, in occasioneGiornata Mondiale, recita: “e croniche: più informazione meno esami inutili”. Insomma, occorre che ci sia appropriatezza nello studio e nella gestione delle patologieghiandola. Infatti classificare letra le patologie croniche ha un grande significato, visto che la ricerca biomedica in questo settore richiede finanziamenti cospicui.