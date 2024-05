Malapelle UniNa | In cancro ovarico garantire test genomico oltre al farmaco

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Roma, 22 mag. (Adnkronos Salute) – ?Paradossalmente? la disponibilità di terapie mirate contro alcune tipologie di, come il tumore, non sono di fatto accessibili perché ?non si ha accesso almolecolare? per individuare le persone sensibili al trattamento. Su questo ?è proprio la cultura che deve cambiare. Nell’approvazione di questi trattamenti, purtroppo, in alcune regioni, non essendo ritenuto obbligatorio un biomarcatore, non si ha? di fatto ?accesso al? che, però, ?entra in Lea?, livelli essenziali di assistenza, ?perché è ritenuto obbligatorio. Ci vorrebbe un accoppiamento, tra ile il?. Lo ha spiegato Umberto, Professore Associato, Direttore del Laboratorio di Patologia Molecolare Predittiva Dipartimento di Sanità Pubblica, Università degli Studi di Napoli Federico II, nel capoluogo partenopeo, partecipando all?evento ?Tumorein Campania: Cambiamo Rotta?, realizzato con il patrocinio di ACTO Campania, Alleanza contro il tumore, e la sponsorizzazione di GSK, dedicato all?esempio virtuoso della Regione.