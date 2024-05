Malapelle UniNa | In cancro ovarico garantire test genomico oltre al farmaco

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di mercoledì 22 maggio 2024) (Adnkronos) – “Paradossalmente” la disponibilità di terapie mirate contro alcune tipologie di, come il tumore, non sono di fatto accessibili perché “non si ha accesso almolecolare” per individuare le persone sensibili al trattamento. Su questo “è proprio la cultura che deve cambiare. Nell'approvazione di questi trattamenti, purtroppo, in alcune regioni, non L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.