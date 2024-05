Mahmood | Il momento peggiore della mia vita quando è bruciata casa mia Il più bello allo stadio con mamma - ma abbiamo portato male alla Roma

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) È unricco di soddisfazioni percon il successo dei suoi concerti nei club di tutta Europa (17 date sold out in 10 Paesi, appena concluse), il disco “Nei letti degli altri” certificato Disco di Platino, e il brano “Personale” con Geolier certificato Disco D’oro. In una lunga intervista a Vanity Fair, il cantautore ha raccontato aspetti inediti del suo privato. Da ragazzinoha rivelato di essere stato “fantasioso e solitario. Avevo occupato lo sgabuzzino die ci avevo creato una città con un nome, Podilandia, fruttocrasi tra Pokémon e Digimon. Ero figlio unico e mi piaceva stare da solo”. E ancora: “Ultimamente ho ritrovato alcuni diari e mi sono sorpreso a rileggere alcune note delle maestre che dicevano: ‘Alessandro è bravo ed educato, però a volte è distratto e si perde tra le nuvole’. Già da bambino mi partiva la testa e mi dissociavo totalmente per perdermi in fantasie tutte mie.