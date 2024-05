Mahmood ha un gruppo WhatsApp chiamato Anna Tatangelo

Acqua a singhiozzo, disagi anche in un palazzo all'Appio Claudio. "Manca quasi ogni notte" - Acqua a singhiozzo, disagi anche in un palazzo all'Appio Claudio. "Manca quasi ogni notte" - A poche centinaia di metri di distanza c’è un altro condominio, in viale Furio Camillo 50, in cui si manifesta un problema analogo, ma concentrato soprattutto nelle ore notturne: “Con gli altri ... romatoday

Chi è István Kovács, l’arbitro della finale di UEFA Europa League 2023/24 - Chi è István Kovács, l’arbitro della finale di UEFA Europa League 2023/24 - La finale di UEFA Europa League 2023/24 tra l’Atalanta di Gian Piero Gasperini e il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso sarà diretta dall’arbitro rumeno István Kovács ... ilrestodelcarlino

"Caro amico ti scrivo...". I ragazzi riscoprono la vecchia lettera - "Caro amico ti scrivo...". I ragazzi riscoprono la vecchia lettera - Scambi in italiano e francese con il collège Les Mûriers di Cannes. Il progetto ha coinvolto le classi terze della scuola media Fermi. La regola: no social fino al giorno dell’incontro ... lanazione