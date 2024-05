Mafia turca - Baris Boyun portato nella questura di Viterbo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) È di 18 arresti e diverse perquisizioni effettuate a, in provincia di Roma, a Milano e in Sicilia, il bilancio dell'operazione antiterrorismo internazionale messa a segno dalla polizia in collaborazione con l'Interpol e le autorità turche. In carcere è finito, oltre ad altri 17 appartenenti al clan criminale, il presunto boss, sul quale pendeva un mandato d'arresto europeo per omicidio, lesioni, minacce, partecipazione ad un'associazione per delinquere e traffico d'armi. Il presunto terrorista – accusato dalla DDA di Milano di associazione per delinquere finalizzata al terrorismo e al traffico d'armi – è statodiprima di essere trasferito in elicottero in un carcere di Milano. Recentemente il presidente turco Recep Tayyp Erdogan, aveva chiesto alla premier Giorgia Meloni, durante il suo viaggio istituzionale in Turchia, l'estradizione di, già detenuto agli arresti domiciliari in un'abitazione a Bagnaia, una frazione del comune didopo che venne arrestato nell'agosto del 2022 a Rimini.