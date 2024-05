Maestrelli-Zapata Miralles oggi in tv | orario - canale e diretta streaming qualificazioni Roland Garros 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Francescoaffronterà Bernabenel secondo turno delledel, secondo Slam della stagione. Un buon momento per l’azzurro, che la scorsa settimana a Torino ha superato lee un turno di main draw prima di arrivare a un passo dal battere anche il brasiliano Meligeni Alves e raggiungere i quarti. A Parigi ha esordito con una vittoria convincente in rimonta ai danni di Huesler, mentre ora se la dovrà vedere contro un tennista in caduta libera negli ultimi 12 mesi. Dopo aver raggiunto un best ranking all’interno dei primi 40 del mondo,ha inanellato sconfitte su sconfitte, ritrovandosi ora fuori dai primi 200 della classifica. Nella capitale francese, però, punta a ritrovare le sensazioni passate: bella vittoria per l’iberico su Ugo Carabelli al primo turno.