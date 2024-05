Macron invita la Russia in Francia L' Eliseo teme attentati terroristici fomentati dal Cremlino e spinge per la tregua olimpica

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Parigi sconvolge gli alleatindo, a quanto siamo in grado di rivelare, laall'80° anniversario del D-Day.

Ucraina: ministero Esteri russo, da Francia "minacce velate", se invieranno truppe risposta non sarà politica - Ucraina: ministero Esteri russo, da francia "minacce velate", se invieranno truppe risposta non sarà politica - Se la francia invierà dei militari in Ucraina, le misure di ritorsione andranno ben oltre la sfera politica. Lo ha detto all'agenzia ... agenzianova

Guerra Ucraina, Mosca smentisce cambio confini marittimi con Lituania e Finlandia. LIVE - Guerra Ucraina, Mosca smentisce cambio confini marittimi con Lituania e Finlandia. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina, news oggi. russia cambia confini marittimi con Lituania e Finlandia. LIVE ... tg24.sky

Ministri Finanze G7 cercano linea comune su asset russi e Cina - Ministri Finanze G7 cercano linea comune su asset russi e Cina - ROMA (Reuters) - I ministri delle Finanze del G7, che si riuniranno questa settimana a Stresa, cercheranno di trovare un terreno comune su come utilizzare gli asset russi congelati per aiutare l'Ucrai ... msn