Nuova Caledonia, Macron in viaggio verso Nuoméa - nuova Caledonia, macron in viaggio verso Nuoméa - La quiete - apparente - dopo la tempesta: il Presidente francese Emmanuel macron ha sciolto le riserve e si sta dirigendo in nuova Caledonia, "un segnale importante", secondo il giornalista Giampiero ... sbs.au

Macron in Nuova Caledonia per cercare di sedare le proteste. L'ombra di Pechino sui gruppi pro indipendenza - macron in nuova Caledonia per cercare di sedare le proteste. L'ombra di Pechino sui gruppi pro indipendenza - Il nodo della riforma costituzionale, la settimana di violenze e una situazione esplosiva fomentata dalla disinformazione online Ieri il presidente francese Emmanuel macron è partito per la nuova ... ilfoglio

Nuova Caledonia, Macron vola a Nouméa dopo lo stato di emergenza per le rivolte. «Tremila agenti per la sicurezza» - nuova Caledonia, macron vola a Nouméa dopo lo stato di emergenza per le rivolte. «Tremila agenti per la sicurezza» - Il presidente francese Emmanuel macron si recherà questa sera in nuova Caledonia, dove la scorsa settimana è stato dichiarato lo stato di emergenza per far fronte alle rivolte violente scoppiate ... ilmessaggero