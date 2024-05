(Di mercoledì 22 maggio 2024) Il colosso francese del lussoquello del commercio elettronico cineseGroup hanno rafforzato la loroin. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che l'obiettivo è di "allargare i confini dell'esperienza del lusso in, facendo leva sulle tecnologie cloud di, attraverso innovazioni nel commercio al dettaglio multicanale grazie all'intelligenza artificiale". "Il rafforzamento della- commenta il direttore generale diStephane Bianchi - ci aiuterà ad accelerare la crescita del business multicanale facendo leva sulle capacità d'innovazione del cloud e dell'intelligenza artificiale e dell'esperienza nel commercio elettronico di". L'amministratore delegato doiEddie Wu si è detto "felice" di poter "facilitare la trasformazione dell'esperienza di consumo di alto livello con operatori leader comeattraverso le nostre tecnologie su scala mondiale nel cloud e nell'intelligenza artificiale".

Alibaba Cloud, LVMH Clinch 5-yr Long-term Contract - alibaba Cloud, lvmh Clinch 5-yr Long-term Contract - BABA-SW (09988.HK)'s alibaba Cloud clinched a five-year long-term cloud computing contract with French luxury brand group lvmh, Chinese news broke. alibaba Cloud will purportedly provide lvmh with ... aastocks

Lvmh e Alibaba rafforzano la partnership commerciale in Cina - lvmh e alibaba rafforzano la partnership commerciale in Cina - Il colosso francese del lusso lvmh quello del commercio elettronico cinese alibaba Group hanno rafforzato la loro partnership in Cina. (ANSA) ... ansa

LVMH deepens partnership with Alibaba to boost tech presence in China - lvmh deepens partnership with alibaba to boost tech presence in China - French Luxury group lvmh is to deepen its partnership with alibaba to leverage the firm's cloud and artificial intelligence capacities and boost its presence in China, it said on Wednesday. "The ... msn