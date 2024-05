Lutto nel mondo del cinema | è morto l’attore di Gomorra Gaetano Di Vaio dopo un’agonia di 7 giorni

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Non ce l’ha fattaDi, il produttore, regista e attore 56enne napoletano coinvolto in un brutto incidente stradale esattamente 7fa, quando per motivi ancora da chiarire di ritorno da un matrimonio perse il controllo dello scooter sul quale viaggiava cadendo rovinosamente a terra nel quartiere di Qualiano. L’artista era stato ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale di Giugliano in codice rosso, ma da subito si era capito che sarebbe stato molto difficile salvarlo. In mattinata i medici hanno provato a risvegliarlo dal coma per testare le funzioni vitali, come riferito da Leggo, ma sarebbero sopraggiunti due arresti cardiaci, di cui il secondo fatale.Di, una storia di riscatto Diera nativo di Piscinola, un quartiere nella periferia nord di Napoli, e aveva alle spalle una storia molto difficile.