Lutto in Serie A - dolore straziante per i tifosi di una Big

(Di mercoledì 22 maggio 2024)inA, se n’è andato uno dei giocatori che ha fatto la storia non solo di un club ma del mondo del calcio. All’età di 85 anni ci ha lasciati un’icona dello sport Qualcuno sui social ha scritto che senza di lui non ci sarebbe stata quella che per molti è la più bella partita della storia. Quell’Italia-Germania Ovest del 1970, mondiale in Messico, che tutti hanno visto, almeno una volta, nella propria vita.nel mondo del calcio (Lapresse) – Ilveggente.itEd è proprio così, perché Karl-Heinz Schnellinger faceva parte di quella spedizione tedesca che ha perso in semifinale contro gli azzurri che poi hanno lasciato campo, nell’ultimo atto, al Brasile di Pelè. Altre epoche, altre storie, ma il calcio è rimasto lo stesso nelle emozioni che trasmette. In quella partita, Schnellinger, segnò anche una rete: quella dell’1-1 che poi mandò tutto ai supplementari e consegnando quel match al mito eterno.