L’utile sale a 1,1 miliardi nel trimestre

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Nel primoGenerali ha registrato un utile netto normalizzato di 1,1. Il risultato sarebbe in aumento dell’8% escludendonon ricorrente realizzato nello stesso periodo dell’anno scorso dalla vendita di un immobile a Londra.operativo è salito a 1,9(+5,5%). I premi lordi sono in aumento a 26,4(+21,4%), grazie ad entrambi i segmenti vita e danni e al consolidamento a febbraio di Liberty Seguros. Torna in particolare positiva la raccolta netta vita a 2,3interamente guidata dalle linee puro rischio e malattia e unit-linked, in linea con la strategia di gruppo. Il risultato netto aumenta a 1.256 milioni (da 1.199 milioni nel primo2023), includendo un utile al netto delle tasse di 58 milioni derivante dalla cessione di Tua Assicurazioni.

