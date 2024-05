L’uomo inviava alla cantante e a sua madre messaggi su WhatsApp e raccomandate

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Incubo finito per Angelina Mango: uno stalker che perseguitava lei e la, Laura Valente, è stato arrestato., un 49enne residente a Mesola, in provincia di Ferrara, era agli arresti domiciliari da febbraio: allora, infatti, la, preoccupata dai continui, aveva deciso di reagire presentando una denuncia in provincia di Milano., ora, è stato portato in una clinica psichiatrica del servizio ospedaliero. Angelina Mango è settima a Eurovision 2024, ma la sua performance è da dieci e lode X Leggi anche › “Scherzi della mente”, che cosa succede nella testa di uno stalker e perché Angelina Mango perseguitata per mesi da uno stalkersu: così il 49enne ha perseguitato per mesi la vincitrice del Festival di Sanremo 2024 e suaLaura Valente, compagna delPino Mango.