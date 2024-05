Lucia Finetti - la cartomante che ha ucciso il marito in auto | cancellato l’ergastol - condanna a 22 anni

Milano – In primo grado era stata condannata al l’ergastolo per aver ucciso il marito con 14 coltellate . Oggi mercoledì 22 maggio – ha anticipato il Corriere della Sera – quella pena è stata ridotta a 22 anni di reclusione. Niente più carcere a vita ... ilgiorno

Milano, condannata a 22 anni di carcere Lucia Finetti: è accusata di aver inferto al marito 14 coltellate in auto - Milano, condannata a 22 anni di carcere lucia finetti: è accusata di aver inferto al marito 14 coltellate in auto - È definitivamente caduto l’ergastolo chiesto ai danni di lucia finetti, la donna accusata di aver accoltellato il marito, Roberto Iannello, con 14 coltellate mentre si trovava nella sua auto. Oggi, 22 ... tag24

Uccise il marito con 14 coltellate, cancellato l’ergastolo a Lucia Finetti: la casalinga-cartomante condannata a 22 anni - Uccise il marito con 14 coltellate, cancellato l’ergastolo a lucia finetti: la casalinga-cartomante condannata a 22 anni - Milano – In primo grado era stata condannata all’ergastolo per aver ucciso il marito con 14 coltellate. Oggi mercoledì 22 maggio – ha anticipato il Corriere della Sera – quella pena è stata ridotta a ... msn

Lucia Finetti, la cartomante che uccise il marito con 14 coltellate condannata in Appello a 22 anni - lucia finetti, la cartomante che uccise il marito con 14 coltellate condannata in Appello a 22 anni - Milano, il delitto tre anni fa nel quartiere di Baggio. L'assassina nell'interrogatorio si era difesa: «Ho agito per legittima difesa, lui era furioso per ragioni di soldi».In primo grado aveva preso ... milano.corriere