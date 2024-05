Lucchese - tra sogni e realtà nasce il futuro Bulgarella | Voglio riportare la Pantera in ‘A’

(Di mercoledì 22 maggio 2024) E’ andato avanti per oltre due ore il faccia a faccia tra il presidente dellae l’allenatore Gorgone. L’incontro si è svolto negli uffici pisani del numero uno rossonero. Molti gli argomenti trattati: dagli obiettivi da raggiungere, allo sfoltimento della "rosa" e al successivo potenziamento della squadra, alla rifondazione del settore giovanile. Quali sensazioni ha avuto, presidente, dall’incontro con Gorgone? "Solo sensazioni positive, perché il mister è una persona seria, onesta, molto preparata. Gli ho fatto solo una… raccomandazione, per così dire: quella di credere, come me, nel progetto di unaproiettata verso unluminoso. Capisco che, dal punto di vista del mister, sia più giusto non volare troppo alto, perché il campionato di serie “C” è un campionato difficile, con cinque-sei squadre attrezzate per vincere.

