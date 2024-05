Lucca - licenza sospesa a un bar ritrovo di pregiudicati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 22 maggio 2024), 22 maggio 2024 -per cinque giorni ad un noto locale. Il Questore diha disposto la sospensione delladi somministrazione alimenti e bevande esercitata all’interno di un noto bar sulla via Sarzanese. Il provvedimento che prevede la chiusura del bar per un periodo di cinque giorni è stato notificato oggi alla proprietà. A seguito di numerosi controlli effettuati dalle forze di polizia presenti sul territorio, il pubblico esercizio è risultato essere luogo di abitualedi pluri, alcuni dei quali si sono dimostrati anche insofferenti alle richieste degli operatori. Il locale già in passato è stato oggetto di due analoghi provvedimenti di sospensione, che si sono resi necessari a seguito di gravi episodi di violenza innescati da soggettiavventori del locale.