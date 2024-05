Lotto - quaterna da 81mila euro | numeri da capogiro

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 22 maggio 2024), avresti mai detto che unapotesse fruttare tutti questi soldi? È tutto vero:da non credere. A Napoli ne stanno succedendo, nel bene e nel male, di tutti i colori. Due settimane fa, in una rivendita che si trova lungo la centralissima e sempre affollata via Toledo, una persona ha portato a casa una delle vincite più alte che siano mai state registrate nella storia del Superena. Un colpo pari a 101 milioni diche ha lasciato a bocca asciutta tutti gli altri giocatori che, come quello che è poi stato baciato dalla dea bendata, avevano tentato la fortuna al gioco più amato dagli italiani. AnsaFoto – ilveggente.itLa scia fortunata in Campania non si è limitata solo a quello stratosferico 6 da sogno. Anche sul fronte dele del 10e, infatti, la splendida regione del Sud Italia ha fatto registrare dei successi niente male.