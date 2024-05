Lotito si addormenta al Senato | De Laurentiis prova a svegliarlo VIDEO

In Senato audizione per i club di Serie A: Lotito si addormenta! – VIDEO - In senato audizione per i club di Serie A: lotito si addormenta! – VIDEO - Gaffe del presidente della Lazio Claudio lotito. Oggi in senato era il giorno dell’audizione dei club di Serie A. L’obiettivo dell’incontro era quello di stabilire un punto della situazione sulla ... siamolaroma

Lotito, colpo di sonno in Senato e siparietto con De Laurentiis: il video è virale - lotito, colpo di sonno in senato e siparietto con De Laurentiis: il video è virale - Il senatore e presidente della Lazio 'svegliato' da quello del Napoli durante l'audizione dei club della Serie A: cos'è successo ... corrieredellosport

FOTO - Il colpo di sonno di Lotito mentre si discute in Senato: l'episodio - FOTO - Il colpo di sonno di lotito mentre si discute in senato: l'episodio - Oggi in senato si è tenuta l'audizione dei club della Serie A ... il presidente della Lazio Claudio lotito ha chiuso gli occhi, ritrovandosi a fare i conti con un colpo di sonno. Il presidente del ... ilromanista.eu