Lotito dorme in Senato - De Laurentiis lo sveglia | cos'è successo

In Senato audizione per i club di Serie A: Lotito si addormenta! – VIDEO - In senato audizione per i club di Serie A: lotito si addormenta! – VIDEO - Gaffe del presidente della Lazio Claudio lotito. In senato era il giorno dell'audizione dei club di Serie A. L'obiettivo ... siamolaroma

Lotito, colpo di sonno in Senato e siparietto con De Laurentiis: il video è virale - lotito, colpo di sonno in senato e siparietto con De Laurentiis: il video è virale - Il senatore e presidente della Lazio 'svegliato' da quello del Napoli durante l'audizione dei club della Serie A: cos'è successo ... corrieredellosport

FOTO - Il colpo di sonno di Lotito mentre si discute in Senato: l'episodio - FOTO - Il colpo di sonno di lotito mentre si discute in senato: l'episodio - Durante l'audizione dei club della Serie A, il presidente della Lazio si è addormentato. A svegliarlo è stato De Laurentiis, mentre parlava il presidente del Verona ... ilromanista.eu