L’orgogliosa setta fogliante in difesa di Israele Quando Falcone propose la separazione delle carriere

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Al direttore - Caro Cerasa, un economista italo-veneto-americano ha definito il Foglio la “dei liberali con la bava alla bocca” per le sue posizioni, in particolare, diintransigenteragioni di. Ci tengo a dirle che mi onoro di appartenere a questa.Michele Magno Smack. Al direttore - Ho appena finito di leggere il suo fondo sulladefinita riforma di sinistra e mi ha fatto ricordare una mia lettera del 14.01.2002 (lei forse non era ancora maggiorenne) pubblicata sul Foglio. Una prova convincente che la carriera unica dei magistrati era ed è ideologicamente di destra, propugnata con vigore dal ministro Grandi nella sua relazione del 30 gennaio 1941-XIX.Zoilo Spinella “Comincia a farsi strada faticosamente la consapevolezza che la regolamentazionefunzioni e della stessa carriera dei magistrati del pubblico ministero non può più essere identica a quella dei magistrati giudicanti, diverse essendo le funzioni e, quindi, le attitudini, l’habitus mentale, le capacità professionali richieste per l’espletamento di compiti così diversi: investigatore a tutti gli effetti il pubblico ministero, arbitro della controversia il giudice.

Gaza: Netanyahu alla “Cnn”, accuse della Cpi sono “molto più che oltraggiose” - Gaza: Netanyahu alla “Cnn”, accuse della Cpi sono “molto più che oltraggiose” - La richiesta di mandati di arresto avanzata dalla Corte penale internazionale (Cpi) nei confronti di alcuni leader di israele e del ... agenzianova

Cisgiordania, 8 morti e 21 feriti nel raid di Israele a Jenin - Cisgiordania, 8 morti e 21 feriti nel raid di israele a Jenin - E' salito a otto morti e diversi feriti il bilancio del raid militare israeliano di ieri a Jenin, in Cisgiordania. Lo ha reso noto l'Autorità nazionale palestinese (Anp). "C'è un ottavo martire nell'o ... quotidiano

Riad è di nuovo il perno per la stabilità del medio oriente. Come prima del 1973 - Riad è di nuovo il perno per la stabilità del medio oriente. Come prima del 1973 - musulmani e cristiani in israele e nella Palestina occupata, alla qualità della democrazia israeliana e alla credibilità dell’occidente in una fase decisiva per la lotta nella difesa delle democrazie ... ilfoglio