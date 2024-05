Lorenzo Simonelli | Europei? Siamo gasati - pronti ad affrontare la sfida VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 22 maggio 2024) “Manca veramente pochissimo agliin primis.molto eccitati,per questa”. Lo ha detto il vice campione del mondo indoor dei 60 ostacoliin un’intervista a Sportface, a pochi giorni daglidi Roma, a margine della presentazione delle divise ufficiali dell’atletica azzurra per i prossimi impegni internazionali. Un’occasione speciale ancor di più per lui, romano dell’Eur: “Mi aspetto un pubblico molto caloroso, gareggiare in casa è un qualcosa di ancora più bello e magico. Il tifo farà divertire noi e noi faremo divertire il pubblico: saranno delle belle giornate”, aggiunge il primatista italiano che nelle ultime settimane è stato catapultato nel mondo mediatico: “Faccio un po’ fatica, ma piano, piano ci si abitua. È un po’ come fare gli ostacoli, dopo un po’ che li fai ci sbatti la testa ma poi impari”, ammette col sorrisoche a Glasgow ha sfoggiato anche un’esultanza diventata rapidamente virale col cappello di paglia di One Piece, celebre anime giapponese di cui l’ostacolista è fan sfegatato.