Lookman re in Europa League 2 anni fa era uno come tanti | l’Atalanta lo ha pagato una cifra ridicola

I bergamaschi mettono un primo tempo ai limiti della perfezione a Dublino mettendo in crisi il Bayer e trovando le due reti dell'avanti nigeriano. Nella ripresa i tedeschi vengono ancora puniti in ripartenza. ilgiornale

Da qualche minuto è terminata la finale di Europa League tra L’Atalanta ed il Bayer Leverkusen con il risultato di 3-0 a favore dei bergamaschi. La gara , come tutti aspettavano, inizia subito un grandissimo ritmo. L’Atalanta, infatti, passa in vantaggio al 13 con Lookman, bravissimo ad anticipare un poco sveglio Palacios e mettere in rete con il destro un cross basso dalla destra da parte di Zappacosta.

serieanews