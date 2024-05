Lookman nuovo re di Bergamo | la storia dell’eroe di Dublino

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Non è da tutti segnare tre gol in una finale e grazie alle sue prodezze ha schiantato il Bayer Leverkusen, imbattibile fino a quando non ci ha messo lo zampino lui Una notte che ricorderà per tutta la sua vita. Mai poteva immaginare che sarebbe entrato nelladell’Atalanta e dell’Europa League segnando una tripletta da sogno contro la squadra che in questa stagione non aveva mai perso con nessuno. Una favola vera e propria quella di Ademola. Tre gol uno più bello dell’altro: uno da opportunista, uno da autentico contropiedista e l’altro grazie alla sua qualità e potenza messe tutte e due insieme in un’unica azione, in un unico tiro. E così, mentre tutti aspettano Scamacca o De Kalelaare, ecco che spunta Ademola quasi dal nulla che risolve la finale e scaccia l’incubo tabù-Gasperini. E’ lui ilRe di, l’eroe della finale di Europa League giocata a, dove ha vinto l’Atalanta sul Bayer Leverkusen per 3-0.