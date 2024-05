Lookman entra nella storia di Bergamo Ederson e Kolasinac instancabili lottatori

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Le pagelle di Atalanta-Leverkusen 3-0 I voti all’Atalanta Musso 8 – Uscita coi pugni iniziale per prender coraggio, poi solo parate di sicurezza. Un paio di brividi, giusto per provare l’ebbrezza, ma di tiri in porta non ne incassa nemmeno uno. Djimsiti 8.5 – Il giallo a metà primo tempo non gli facilita le cose, ma a lui frega meno di zero e decide di annullare comunque Wirtz, che sarebbe più veloce, più rapido nello stretto di lui. Tutti gli altri giorni, non stasera. Hien 8 – Non si fa fregare: quando Adli si stacca lui non lo segue a prescindere. E quelle volte che esce gli coprono le spalle i due braccetti.9 – Attento a staccarsi in seconda battuta per andare a tappare ogni mezzo buco che si crea, provvidenziale. Nel dominio del primo tempo c’è tantissimo di suo. Alza bandiera bianca solo perché il dolore al polpaccio è troppo forte. (46’ Scalvini 8.5 – La personalità delle grandissime occasioni, anche per uscire palla al piede.